Am 11.06. fand eine kleine Feier unserer JÜNGSTEN Kinder auf der Streuobstwiese in Kloschwitz statt. Die Eltern hatten sechs tolle Kuchen gebacken, Kaffee+ Getränke waren da und so fehlte es an nichts. Ein Obstbaum wurde auch gemeinsam gepflanzt, Bienen beobachtet, Schach gespielt, Tandem auch, umher toben usw. ! Es war auch ein kleiner Test für nächstes Jahr, wenn wir es wieder durchführen. Dank an ALLE HELFER!