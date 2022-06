12.06. Punktspiel der V./VI.

Mit 8.Pkt. und dem 6.Platz ist ein Abstieg nun nicht mehr möglich. Bei einem Sieg der V. in der letzten Runde kann man sogar noch weit ins Oberhaus der Staffel aufrücken, wer hätte das nach den anfänglichen Abstiegssorgen noch gedacht, Danke dem ML Stephan Meyer! Auch das Förderteam VI. in der Bezirksklasse hat seine Sache gut gemacht, 6.Platz wurde es am Ende. Die meisten Punkte erzielte Nico Rühmer u. Mario Dreise – 4,5 Pkt.! Dank auch an den ML Mario Dreise. Aus diesem Team könnten ein bis zwei Spieler aufrücken, um das nächste Team zu stabilisieren, denn eine nachrückende Nachwuchsgeneration rückt langsam nach!