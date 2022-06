Sachsenliga U 16

Am Sonntag, den 19.06. reiste das Team von USG Chemnitz und GW Niederwiesa nach Plauen, um mit unserer I. u. II. die Klingen zu kreuzen. Gegen Chemnitz wurde mit 3,5:0,5 klar gewonnen und auch im zweiten Spiel gegen Niederwiesa blieb man in der Spur, dh. 4:0 gewonnen. Damit haben wir bis jetzt alle sieben Spiele gewonnen u. wir stehen mit 14:0 Pkt. an der Tabellenspitze. Florian Elstner errang bisjetzt 5,5/7 Pkt. / Timur Melestean 7/7 , Marwin Bühring 4/5 und Reinhard Atze 5,5/7! Ganz anders unser II. Team, welches um den Verbleib in der SL kämpft. Gegen Niederwiesa konnte ein 2:2 erreicht werden, gegen Chemnitz wurde es eine 0,5:3,5 Niederlage (8.Platz momentan).

Aber auch in dieser Liga zeigt sich Unfassbares, TU Dresden (nicht irgendein Verein in Sachsen- vielleicht sogar die Nr. I.). fährt wohl nicht zum VFB Leipzig und verliert damit kampflos 0:4, wenn das Schule macht – haben wir die tollste Wettkampfverzerrung, nach dem Motto …. zu Hause stark aufgestellt u. die ungünstige Fahrten lässt man einfach weg. Hoffen wir für die Zukunft das Beste.