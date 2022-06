13.Vogtlandspiele in Plauen

An den Vogtlandspielen nehmen so zwischen 4.000 und 5.000 Jugendliche aller Sportarten teil, so auch von Anbeginn dabei die Sportart Schach. Gespannt durfte man nach zwei Jahren Corona sein, zumal es durch die vielen Nachholepiele eine große Verdichtung/ Überschneidung von Terminen gibt. All diese Gründe haben zu einem Rückgang der Teilnehmerzahlen geführt. Waren es früher so ca. 80 – 90 Kinder, so waren dieses Jahr immerhin noch 72 Teilnehmer! Anlaß zur zarten Hoffnung geben uns die Teilnehmerzahlen in den jüngsten Altersklassen, zB. der U 8 – dort gab es 32 Teilnehmer und in den älteren AK gab es viel weniger. Altersklasse U 18 und U 16 nur jeweils zwei Teilnehmer. Sieger U 16 N. Teufel/SKK. Hier die Platzierungen unserer weiteren SKK Teilnehmer: U 14 1.Pl. K. Akladius/SKK – U 12, 3.Pl. A. Akladius/SKK, U 12w 1.Pl. A. Ploss, 2.Pl. Vanessa Bui, 3.Pl. Frida Winkler – alle SKK, U 10 2.Pl. I. Teufel/SKK, 1.Pl.w Havy Wiekowicz, 2.Pl. T. Al Hrishat, 3. M. Rahmig alle SKK. und nun zu der teilnehmerstärksten Altersklasse der U 8 w + m (= Kiga/1.Kl. + 2.Kl.): 1.Pl. I. Ploss, 2.Pl. J. Schneider, 3.Pl. A. Winkler, männl. 2.Pl. F. Tunger, 3.Pl. Liano Eske – Luka Simon – I. Cabera alle Karl-Marx GS. Th. Akladius wurde Sieger in der Kategorie KIGA. Bei den Senioren gab es nur fünf Starter u. gewonnen hat U. Rehm/RW Treuen. Bedanken möchten ich mich bei allen Eltern/ Helfern/ Schachjugendliche die diese Veranstaltung nach zwei Jahren Pause absicherten. 2024 wird es eine Neuauflage geben u. 2023 sind die Wintersportarten an der Reihe.