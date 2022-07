BMM U 14 + U 10 in Chemnitz

Bei der Aufholjagd der nachzuholenden Coronaausfalltermine kam es am Wochenende zu zwei gleichzeitigen Veranstaltungen, der U 14 + U 10 in Chemnitz. Das U 14 Team des SKK wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 7 Siegen den Bez. Meistertitel = ERSTER mit 14:0 Pkt. . Der härtester Verfolger, die USG Chemnitz, kam mit 12:2 Pkt.auf dem zweiten Rang ein. Auch die Punktausbeute kann sich sehen lassen: Timur Melestean 6/7, sein Bruder Maxim 6/7, Kyrillus Akladius 6/7 u. Nico Rühmer 5/7. Die U 10 war die große Unbekannte, denn hier liefen die Jahrgänge 2012/13 auf, welche durch Corona nicht trainieren konnten o. gar nicht erst „gefunden“ werden konnten (kein Zutritt für uns in Schulen), wenn wir nicht Kinder von größeren Geschwister hätten o. Schacheltern, sehe es bei uns auch düster aus. Von nur sechs teilnehmenden Teams kamen zwei von USG, zwei vom SKK, jeweils einTeam von Wilkau + CSC Chemnitz. Früher waren es meistens 14 o. 16 Teams. Dennoch, der 2.Platz unserer Kleinen war für sie ein großer Auftakterfolg u. auch dort gab es sehr gute Ergebnisse: Frida Winkler 3,5/5, Havy Wiekowicz 4/5, Iman Ploß 3/5, Theo Winkler 3/5, Ivo Teufel 2,5/3. Aber auch alle anderen Kinder: Finn Hayn, Jovana Milojevic, Johanna Schneider, Anni Winkler (alle 2014/15 geb.) haben schon gut mitgespielt u. werden nächstes Jahr unsere Farben in dieser Altersklasse vertreten.

Den Erfolg komplettiert die U 12 mit einen 2.Platz zur BMM (wurde im Frühjahr ausgespielt). Nun kommt es am 9./10. Juli zur Vorrunde/Sächs Teammeisterschaft dieser DREI Altersklassen, ein Kraftakt!