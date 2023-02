Kantersieg gegen SV Rot-Weiss Treuen II

von Mario Dreise

Es sollte ein Kampf auf Augenhöhe werden. Aber, … schon beim Betreten des Spiellokales wurde klar, dass unser Gegner nicht in Bestbesetzung antrat. Peter bekam seinen Sieg schon auf dem Spielbericht zugesprochen, da Treuen keinen Gegner stellen konnte. Danach ging alles recht zügig. Bashar gewann am 7. Brett ohne Mühe und kurze Zeit später einigten sich Sebastian und Aliya mit ihrem Gegenüber auf Remis. Der ML zermürbte mit einem schönen Springerspiel und doppelten Figuren Gewinn seinen Gegner, der nach dem 19. Zug die Segel strich und aufgab. Robin ließ seinem Gegner ebenso keine Chance wie Pepe und so sicherten sie sich einen schön herausgespielten Sieg. Alhasan bot seinem Gegner ein Remis an, welches er nach einiger Bedenkzeit auch annahm.

Fazit: Erster Mannschaftssieg in der 1. Bezirksklasse. Keiner hat verloren. Unsere 3 Küken tragen 2 Brettpunkte zum Sieg bei – Glückwunsch an Aliya! Sie hat ihren ersten halben Punkt errungen und der Knoten scheint geplatzt zu sein. Bleibt alle am Ball und macht weiter so…