Überraschung

Jeder von uns konnte das Abschmelzen unseres Mitgliederbestandes auf der DWZ Liste unserer Homepage verfolgen, dh. von 105 auf 82! Verlassen haben uns nich tnur viele Nachwuchsspieler, sondern auch Erwachsene. Zum Glück scheint sich jetzt der Trend umzukehren, denn wir haben zwei Erwachsene neu hinzugewonnen u. 26 Kinder, ausschließlich aus der Altersklasse U 10/ U 8 (2013/14/15/16/17/18 geb.) Wie ist das zu erklären: Geschwistersog, Eltern bemühen sich um den Aufholungsprozeß nach Corona, vier GTA gibt es wieder in der KMS + in der GS Astrid Lindgren, GS Reusa sowie die GS, welche von Peter Paul betreut (Krebes, Kuntzehöhe) werden. Mund zu Mund Propaganda der Schüler/Eltern, positive Darstellung in der Presse (St. Bandt), vermehrt Teilnahme an Schulschachveranstaltungen, Diesterweg u. Lessing – Gymnasium haben fortführende GTA, eine aufgeschlossene Schulleitung in der KMS, also ein Potpourri an Gründen. Wie sich die NEUE U 10 einbringt, sollte das Regionalfinale der GS u. BMM U 10 in Chemnitz erbringen = 1.Platz u. 3.Platz, das ist doch schon ein guter Start. Dazu kommt, wir hätten auch 3. o. 4. U 10 Teams starten lassen können. Aber auch bei der Morgen beginnenden BEM in Geyer setzt sich diese Verjüngung fort= 33 Teilnehmer, davon fast die Hälfte U 10 m+w. und auch ein weiterer Zuwachs ist zu verzeichnen= 16 Mädchen treten im Trikot des SKK an. Wann gab es schon einmal so eine tolle Entwicklung, ich kann mich in den letzten Jahren (50) nicht daran erinnern u. da reibe ich mir selbst verwundert die Augen. Dies wird natürlich wieder positive organisatorische, finanzielle Probleme mit sich bringen u. da hoffen wir auf die Unterstützung aller Vereinsmitglieder, auf gehts! Auch braucht es für die BEM viele mitfahrende Eltern, vorallem bei den Kleinen und da schon einmal einen Großen DANK! Mitgliederstand heute: 109 !