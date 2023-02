BEM 2023/ Geyer

2020 fand die letzte BEM in Geyer statt, dann kam Corona. Welche Jugendlichen gibt es noch in den Vereinen, dazu kommt eine ganz neue Herbergsleitung, gestiegene Preise usw.. Eine harte Nuß mußten die organisierenden Schachfreunde vom SC Annaberg deshalb knacken. Unser Verein entsandte 31 Teilnehmer, also ein dritte-l der Teilnehmer, denn die Teilnehmerzahlen sind von ca. 115 +, auf 90 ca. geschrumpft. Wir hatten 10 vorberechtigte Kinder aufzubieten u. ein riesiges Plus in der U 10 m+w (15 Schüler). Mit fast der Hälfte Mädchen sind wir vielen Vereinen wohl voraus. Gespielt wurde in der Altersklasse U 10/12 /14 /16/ 18 m + w, die U 8 spielt an einem Tag, dem 26.02.23 in Wilkau u. auch dort wird es für uns interessant. Nun zum Turnier selbst, JUNGEN: U18 m 2.+3. Platz gingen an Richard Melitzki u. Florian Elstner/ U16 m hier schaffte Timur Melestean sogar 100%= 7/7. Eine AK tiefer, der U 14 m hatte Maxim Melestean die Nase vorn, Gratulation zum 1.Platz. Kyrillus Akladius wurde 4. u- Nico Rühmer kam auf den 6. Platz ein. U 12m hier konnte sich Antonius Akladius mit den undankbaren 4. Platz gerade noch für die SEM qualifizieren. MÄDCHEN: Sarah Al Hrishat gewann die U 14w mit großem Vorsprung. U 12w hier gingen alle Medallien an uns: 1.Pl. Aliya Ploss, 2. Frida Winkler 3. Helene Martin! U 10w. Iman Ploß konnte hier den Silberrang belegen, Anni Winkler wurde 4. (als U 8 Schülerin) u. Havy Wiecowicz hat sich mit den 5.Platz einen Direktplatz zur SEM ergattert. Summa Sumarum: 4x Gold, 3x Silber, 2x Bronze u. zwei weitere Startet zur SEM. Zum Qualifikationsturnier (12.03.23 in Chemnitz) in den jeweilgen Altersklassen fahren Meryem Naz Ökzüs U10w, Ben Grasse u. Theo Winkler U 10m, Niklas Wiediker U 12m, Hamy Wieckowicz U 12w, Aber auch alle anderen Teilnehmer: Marwin Bühring, Nico Rühmer, Pepe da Costa Silva, haben großes geleistet. Bei den Kleinen in der U 10 m+w – Felix Zeuner, Tristan Steppat, Liano Eske, Luca Drechsel, Jovana Milojevic, Johanna Schneider, Theodora Akladius ging es erst einmal um eine DWZ und Höhenluft schnuppern. Ein Großteil der Kinder waren nach zwei Jahren Pause erstmals wieder an einem so großen Turnier beteiligt. Danke auch an Simon Burian, der die großen Altersklasse beriet, Stephan Meyer, die U 10 weibl, Jochen Bandt die U 14/12m u. Peter die U 10m + U 12w. Genauso wichtig unsere Eltern, die mit den Kindern viel zwischendurch unternehmen: Stephanie Akladius, Anja Winkler, Madelleine Ploß, Steffi Schneider, Lucien Tunger u. Eske. Hoch u. runter ins Erzgebirge, ohne Bahnanschluß – eine logistische Aufgabe, DANK allen Fahrern !