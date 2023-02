Roman Krulich wird 60

von Mathias PAUL – Präsident SK König Plauen

An unser erstes Aufeinandertreffen erinnere ich mich, da spielten wir noch im Speisesaal der Allende Schule. Das war vor etwa 30 Jahren, in der Zeit unseres schachlichen Wiederaufstiegs aus der grauen Nachwende-Sachsenliga bis in die erste Bundesliga. Er begleitete uns auf diesem Weg, wobei „ermöglichte“ es wohl eher trifft, wenn man an die oberste Spielklasse denkt. Neben der Spitzensportförderung hat er dabei auch stets unsere zweite Säule, den Nachwuchsbereich, im Blick gehabt und tut dies immer noch gerne.

Heute wird Roman stolze 60 Jahre alt, richtig gehört, denn er gehört zu den ewig jung gebliebenen. Bei unserem letzten Aufeinandertreffen, im Rahmen einer Auszeichnung des DSBs in „seiner“ Münchner Schachakademie vor ein paar Jahren, da sah ich immer noch denselben jungen, lebenslustigen Unternehmer, den ich einst im Allendesaal mit Weiß schlagen durfte. Mich wiederum hatte er zu diesem Anlass – Darf ich das heute überhaupt erzählen? – nicht einmal mehr erkannt, so ging dieselbe Zeit an mir vorbei.

Lieber Roman, alles erdenklich Gute zu Deinem heutigen Ehrentag, vor allem Gesundheit und bleib noch möglichst lange genauso wie Du bist.

Herzlichst im Namen aller Plauener Könige und Königinnen.

P.S. Unser Peter Luban hat sich im Vorfeld des heutigen Tages auch schon in seiner Welt mächtig ins Zeug gelegt.