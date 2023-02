BEM U8 in Wilkau Haßlau

Vorab, nach zwei Jahren Spielpause bei unseren Kleinen der U 10 u. U 8 war eine Prognose kaum möglich, eher vage Vermutung. Bei der U 10 hatte sich Theo Winkler u. Ben Grasse hervorgetan u. könnten die SEM noch schaffen, die Jüngeren der U 10 werden nächstes Jahr mitmischen. Bei den U 10 Mädchen = 2.Platz Iman Ploß/ Anni Winkler 4. / 5. Havy Wiekowicz u. gleich dahinter Meryem Naz Ökzus. Tolle Leistung der Kinder.

Nun waren die 2015/16 Geborenen = U8 an der Reihe u. die gleichen Fragezeichen taten sich wieder auf. Es wurde ein erfolgreicher Sonntag, aber der Reihe nach. Die Eltern unter der Leitung von Anja Winkler u. Stephanie Akladius sind mit 5 Jungen u. 4 Mädchen nach Wilkau gestartet. Das Teilnehmerfeld der Jungs umfasste 23 Starter, 12 bei den Mädchen. Anfänglich deutete sich ein Erfolg (außer bei Anni) nicht so klar an u. erst im Laufe des 7 rundigen Turnier fassten unsere Teilnehmer so richtig Fuß,

1. Platz Oliver Grasse 5,5 Pkt./ Emil Vogel, Milas Pilz, Mikhael Karchenko kamen auf den 8./9./10. Pl. ein = alle 4.Pkt., unser Neuling Fink Linus dahinter. 1 Platz U8w Anni Winkler 6,5 Pkt. / 1.Platz U7 Theodora Akladius 4.Pkt. und Alisha Ali 4 Pkt. kann noch über das Quali-Turnier sich qualifizieren, aber auch unser Neuling Georgie Amelie Jung konnte schon erste Erfahrungen sammeln. Also, mit diesen Ergebnissen haben wir eine gute Kennung für die nächsten Jahre. Betrachten wir einmal die Teilnehmer nach Vereinszugehörigkeit, so hat die USG mit 7m + 7w Teilnehmer das größte Kontingent gestellt und ist somit in der Lage zwei Teams zu stellen. Dannach kommt der SK KÖnig Plauen mit 5m + 4w Teilnehmern u. auch wir könnten zwei Teams stellen. Wilkau würde mit insgesamt 4 Teilnehmer gerade ein Team bilden können. Alle anderen Vereine haben 1 bis 2 Teilnehmer (zB. Reichenbach 2 /CSC Aufb. Chemn. 2), abgesehen davon, dass das Erzgebirge (Gornsdorf) nur einen Starter hatte und vom Raum Niederwiesa/ Stadt Zwickau= Fehlanzeige. Einen großen Dank an die mitfahrenden Eltern !