Oberliga in Dessau

Am vergangenen Wochenende bestritt die erste Mannschaft die Runden 8 und 9 in Dessau. Die bisherige Saison verlief durchwachsen, mit 9 Mannschaftspunkten aus sieben Spielen befanden wir uns im Mittelfeld der Tabelle.

Bereits am Freitag traf sich die Reisegruppe aus Dresden (Simon, Daniel, Matthias und Erik) mit unseren Profis GM Dimitrios Mastrovasilis und WGM Jolanta Zawadzka zum Schlemmen und für letzte Vorbereitungen in Dessau. Zum Samstag vervollständigten unsere FIDE-Meister Carlo Kunze und Gunter Sandner die Aufstellung gegen die SG 1871 Löberitz.

Der Wettkampf entwickelte sich sehr ruhig, als Erster einigte sich Erik (Br. 8) nach mäßiger Eröffnungsbehandlung mit seinem Gegner auf die Punkteteilung. Danach gab es lange Zeit keine Ergebnisse, Dimitrios (Br. 1) hatte mit Schwarz zwar einen Bauern mehr, aber Weiß hatte im Gegenzug viel Kompensation. Jolanta (Br. 2), Simon (Br. 3), Carlo (Br. 5) und Gunter (Br. 7) setzten ihre Gegner langsam unter Druck. Bei Matthias (Br. 6) entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, während Daniel (br. 4) nach dem richtigen Plan suchte um seine Figurenentwicklung im Damenlosen Mittelspiel abzuschließen. Der Kaffee wurde in Plastikbechern gereicht, wodurch mehr verschüttet als getrunken wurde. Da es sich draußen zunehmend verfinsterte, wurden im Spiellokal die unzureichenden Lichtverhältnisse durch blaues Diskolicht aufgebessert…

Jolanta konnte ihre Partie souverän für sich entscheiden, der Druck auf die d6-Schwäche ihres Gegners brachte ihr den Sieg ein. Daniel konnte seine Partie nicht retten und verlor im Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern, während Matthias und Dimitrios jeweils einen halben Punkt zum Mannschaftsergebnis beitrugen. Simon hatte in aussichtsreicher Stellung einen kurzen Moment der Schwäche, welcher leider zur sofortigen Niederlage führte.

An Carlo und Gunter blieb es das Mannschaftsergebnis doch noch zu unserem Gunsten zu gestalten. Gunter verwertete seine Stellung mit Mehrbauer und ungleichfarbigen Läufern im Damenendspiel nach einer fragwürdigen Abwicklung seines Gegners souverän zum Sieg. Unterdessen hatte Carlo in guter Stellung erst eine kreative Verteidigungsidee seines Gegners übersehen und wenig später im Bauernlosen Endspiel keine Verteidigung gegen ein Treppenmatt gefunden.

Insgesamt also eine Niederlage mit 3,5 zu 4,5 gegen Löberitz in Runde 8. Die Stimmung beim Abendessen im Kartoffelhaus war dennoch gut, insbesondere das Schnitzel Hamburger Art erfreute sich großer Beliebtheit und auch die Dessertkarte wurde noch bemüht. Diesen Hunger nach mehr nahmen wir auch in die Sonntagsrunde mit.

Nominell waren wir deutlich in der Favoritenrolle und nach der Niederlage am Vortag war die Motivation spürbar. Jubilar Gunter hatte in der Eröffnung noch ein Remisangebot seines Gegners abgelehnt, aber dann kurze Zeit später doch die Punktteilung akzeptiert. Währenddessen hatten wir an fast allen anderen Brettern leichte Vorteile. Carlo spielte mit viel Wut im Bauch und überrollte seinen Gegner derartig, dass dieser es fast verpasste rechtzeitig aufzugeben. Erik lehnte diesmal ein frühes Remisangebot mit Schwarz ab und spielte an diesem Tag einfach etwas besser als sein Gegner, welcher noch die Feier zum Klassenerhalt der Dessauer vom Vorabend in den Knochen hatte. Ebenso konnten Jolanta und Daniel ihre Partie souverän mit Schwarz gewinnen.

Simon und Dimitrios hatten ihre Gegner aus der Eröffnung heraus mächtig unter Druck gesetzt. Simon erlaubte jedoch ein Qualitätsopfer seines Gegners, wonach der Königsangriff plötzlich zum Erliegen kam und ein Remisangebot den Schaden begrenzen musste. Am ersten Brett verteidigte sich FM Mikhail Belous zäh gegen Dimitrios, während Matthias nach unmotivierter Endspielbehandlung seines Gegners problemlos einen halben Punkt sicherte. Am ersten Brett wurde auch in der siebten Wettkampfstunde noch gekämpft, Dimitrios schaffte es immer wieder seinen Gegner vor Probleme zu stellen, aber der finale Schlag gelang nicht. Die Partie wurde schlussendlich durch ein Remisangebot von Dimitrios nach einem fragwürdigen Zug („completely blundered“) seinerseits entschieden. Sein Gegner nahm mit wenigen Sekunden auf der Uhr an und ist weiterhin auf dem Weg zu seiner dritten IM-Norm.

Der Schiedsrichter glaubte fest an den Sieg für Dimitrios

In Runde neun demnach ein deutlicher Sieg mit 6:2 gegen die Dessauer. Somit steht die erste Mannschaft mit 11 Mannschaftspunkten zwei Runden vor Schluss auf dem sechsten Platz. Auf- und Abstieg sind vor dem letzten Wochenende am 18./19.03. nicht mehr möglich.