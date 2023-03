Mitgliederentwicklung

Am Freitag hat sich unser Bezirksmeister U8m Oliver Grasse angemeldet u. somit sind wir 110 Mitglieder. Der Zuwachs resultiert natürlich aus den Bemühungen im Nachwuchs. Federführend sind da Anja Winkler u. Stephanie Akladius, die sich da engagiert einbringen. Natürlich im Hintergrund unsere Basis, die Karl – Marx Grundschule! Auf dem Gruppenfoto sind einige Mädchen u. Jungen zu sehen, die Mitglied geworden sind. Wir freuen uns darüber sehr, auch wenn es eine Weile dauern wird bis sie in den Erwachsenenteams auftauchen werden. Heute am Sonnabend, waren wieder viele Kinder mit Anja&Stephanie in Aue. Dort galt es für die Zusatzqualifikation (am Sonntag, den 12.03.23 in Chemnitz) zur SEM schonmal den Schnellschachmodus zu üben. Auch da gibt es ein schönes „Mannschaftsfoto“. Auch gleich noch zwei sehr phantasievolle Schachzeichnungen von Georgie-Amalie Jung,