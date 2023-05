13. Grundschulmeisterschaft des Vogtlandes

Mit 110 Schülern wurde das Vorcorona Niveau erreicht! Gespielt wurde Klassenweise u. so kamen in der 1.KLASSE immerhin 14 Kinder. Hier hatte die Karl Marx GS drei Teilnehmer am Start. Theodora Akladius belegte mit 5/7 Pkt. den 1.Platz u. Georgie Amali Jung den 2.Platz weibl. + Wilhem Winkler kam in der KIGA Wertung zu Silber. In der 2.KLASSE war die Dominanz der KMS am größten, d.h. 9 Starter von insgesamt 30 Kinder. Hier kamen unter die ersten acht , sechs Schüler der KMS . Den 1.Platz belegte hier Oliver Grasse 6/7 Pkt. /Astrid Lindgren GS (SKK) u. dann folgten in Reihenfolge Emil Vogel 6/6, Tristan Steppat 5,5/7, Felix Tunger 5/7, Tamino Lenk 4/7 u. Milas Pilz 4/7, eine insgesamt beeindruckende geschlossene Leistung die Hoffnung macht. Bei den Mädchen gewann hier Melissa Bui 4/7Pkt. 3. KLASSE= 31 Teilnehmer, davon 6 Schüler der KMS, hier konnte Luca Drechsler mit einem 100 % Ergebnis beeindrucken 7/7. Zweiter wurde Ben Grasse – Astrid Lindgren GS (SKK) 6/7 u. Theo Winkler kam mit 5/7 Pkt. auf den Bronzerang ein. Iman Ploß 4,5/7 Pkt. wurde Sieger in der Mädchenwertung vor Jovana Milojevic u. Tamarah Al Hrisat /GS Kuntzehöhe- 4/7 Pkt.. Julien- Mathieu Jung aus Elsterberg knapp dahinter. Die 4.Klasse war die „Achillesferse“ der KMs, nur 3 Teilnehmer u. ein 3. Platz wurde es am Ende durch Ivo Teufel 5/7. Am Ende warteten alle auf die mit Spannung erwartete Schulmannschaftswertung und auch hier hatten die beiden vom SK König trainierten Schulen die Nase vorn: 1.PLATZ die KMS mit 23,5 Pkt. vor der von Stephan Meyer trainierte Astrid Lindgren mit 21,5 Pkt. Insgesamt kamen 22 Grundschulen in die Wertung. Zu den beiden drittplatzierten GS Markneukirchen-Erlbach + GS Elsterberg war schon eine Lücke erkennbar. Zur gleichen Zeit kämpften 4 Mädchen der KMS im Bundesfinale der weiblichen GS Teams in Bad Hersfeld u. konnten in das heimische Geschehen nicht eingreifen. Einen großen Dank an die vielen engagierten Helfern, denn es mussten aus vier Klassenzimmern, die Tische u. Bänke in die Turnhalle gebracht werden und am Nachmittag wieder retour! Nun wird es nächstes Jahr das 14. Turnier geben, vielleicht in der Astrid Lindgren!? zur Eröffnung kam der neue Landrat des Vogtlandkreise, Thomas Hennig, der sich über eine Stunde Zeit für das Turnier Geschehen genommen hat.