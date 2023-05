Team 6 – mit Bravour geschafft …

von Mario Dreise

Knapp mit 4,5 : 3.5 haben wir leider das letzte Ligaspiel verloren und wir belegen nach Abschluss der Saison einen gefestigten 8. Rang. Wir waren zu Gast beim Post SV Crimmitschau II und wir waren ganz nahe dran einen Punkt mit zunehmen.

Pepe einigte sich relativ zeitig auf Remis am 2. Brett gegen Werner. Niklas hatte am 5. Brett den zu erwarteten schweren Stand und verlor seine Partie nach beherztem Kampf. Danach ging es Schlag auf Schlag. Bashar (7. Brett) und Aliya (6. Brett) mussten sich der Spielstärke ihrer Gegner beugen. Hoffnung keimte auf als Peter und Robin souverän gewannen. Der Mannschaftsleiter (3. Brett) hatte einen Weg gefunden ( Bauernsturm), um seine auf Gewinn stehende Partie erfolgreich fortzuführen. Geriet aber zunehmends in Zeitnot und wählte die denkbar schlechteste Option. Er konnte von Glück reden, dass Sven ins Remis einwilligte. Somit war der Traum eines Punktgewinnes geplatzt. Frida, am 4. Brett spielend, lieferte ein geniales Spiel ab. Aus einer soliden Eröffnung heraus ließ Sie Jevgeni wenig bis gar nicht zum Zuge kommen. Die Damen waren vom Feld und man baute Zug um Zug einen Gartenzaun. Nachdem Frida ein Remisangebot machte, versuchte er dennoch eine Lücke zu finden. Frida hatte es auf dem Schirm und letztendlich kam das Angebot auf Remis von Jevgeni selbst. Ganz, Ganz stark!!!👍💪 😉

Fazit des Spieltages: Unsere Küken sind auf dem besten Weg sich in der 6. Mannschaft zu etablieren bzw. zu höherem zu empfehlen. Robin und Bashar sind in der 1. Bezirksklasse angekommen und Ihre Formkurve zeigt definitiv nach oben. Peter und Sebastian sind die Konstanten und Punktegaranten dieser Mannschaft, während der Mannschaftleiter unbedingt weiter an sich arbeiten muss, um Schritt halten zu können.😅

Fazit der Saison: Die Ergebnisse sprechen für sich. Es ist immer wieder schön euch allen zu zuschauen. Macht weiter so, bleibt am Ball, analysiert eure Partien und vor allem habt Spaß dabei.

In diesem Sinne, bleibt Gesund und eine schöne Zeit.