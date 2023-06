BPB Limburg Open 2023 in Maastricht

Über das Pfingstwochenende fand in Maastricht ein 7-rundiges Schachevent mit über 600 Teilnehmern statt. Mit Daniel Zähringer, Matthias Hörr und Erik Fischer waren auch drei Könige angereist – hauptsächlich um die wunderschöne Stadt zu bestaunen – aber auch um im A-Turnier mitzuspielen. Zuvor wurde ein Trainingslager in der Eifel abgehalten und die Nachbereitung wird in Brüssel stattfinden.

Die Ergebnisse waren eher durchwachsen, Matthias (3 aus 6) und Daniel (2,5 aus 6) konnten nach schlechtem Start in der zweiten Turnierhälfte noch mehr oder weniger effektiv Ergebniskosmetik betreiben. Die interne Ansetzung Fischer – Zähringer erfuhr auch eine Neuauflage in Runde 6, welche zur Überraschung aller Plauener bereits 9 Uhr startete…

Erik konnte sich bei „lekker“ Wetter nur für fünf Runden motivieren, wobei neben dem internen Remis noch ein weiteres Kurzremis vorgetragen wurde, insgesamt vier Remis und eine Niederlage ergibt 2 aus 5.

Wandern in der Eifel mit Blick auf die Urfttalsperre