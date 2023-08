Viele Könige beim Bautzener Türme Open – Finale

geschrieben von Simon Burian

Die letzten beiden Runden fanden an zwei Tagen statt, sodass es jeweils nur eine Vormittagsrunde gab. Im B-Open konnte Anni ihren ersten ganzen Punkt holen und Frida hatte mit Schwarz eine aussichtsreiche Stellung. Nach einigen Abtauschen wurde sich dann aber schließlich auf Remis geeinigt. Im A-Open konnte Simon mit Schwarz schnell gegen seine Gegnerin ausgleichen, durch die symmetrische Struktur war aber nicht mehr als ein Remis drin. Timur hatte lange Zeit Vorteil, spielte aber schon als Übung für das Blitzturnier am Abend zu schnell und so wurde es auch nur ein Remis. Richard’s Gegner übersah einen Qualitätsgewinn und stellte die Partie kurz darauf in Zeitnot völlig ein. Florian kam im Gegensatz zu seinem Gegner bei entgegengesetzten Rochaden nicht zum Angriff und wurde bald überrollt. Ebenso musste Maxim eine Niederlage nach zuletzt zwei Siegen hinnehmen, weil er sich in Zeitnot für das falsche Feld seines Königs entschied.

Der restliche Tag war für Freizeit vorgesehen. So wurde leckeres Eis gegessen, die Kleinen (+Timur) spielten beim Simultan mit und am späten Nachmittag stand das Blitzturnier an, wofür Gengchun extra zu Besuch kam. Das Blitzturnier war sogar noch stärker als das A-Open besetzt und wurde in einem Modus mit Hin- und Rückspiel jede Runde gespielt. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis von Timur mit 10/18, welcher sogar dem GM ein Remis abknöpfen konnte. Simon war zwar mit 10,5/18 bester Plauener, verbaute sich aber in mehreren Partien die Chance auf eine gute Platzierung.

Am letzten Morgen startete die Runde ohne Timur und Maxim, welche bereits auf dem Weg in den Urlaub waren. Auch Anni konnte nicht zur Partie antreten und Julien bekam spielfrei. Richard bekam einen starken Gegner und musste sich schließlich im Endspiel geschlagen geben. Florian stand kurz vor dem Gewinn und hatte die Wahl zwischen drei Zügen. Einer gewann, einer verliert und einer führt zum Remis. Leider entschied er sich für letzteren, was dann zum Remis führte. Simon spielte zum ersten Mal gegen einen Blinden. Er musste sich erst etwas daran gewöhnen, konnte dann aber seinen Mehrbauern verwerten.

Vor allem bei den Kleinen merkte man die fehlende Kondition am Ende dieses Schachsommers, aber sie konnten alle viel Erfahrung mitnehmen.

Im A-Turnier ergaben sich folgende Leistungen: