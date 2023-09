25. Schachballturnier in Chemnitz

Fünf Liter für den zweiten Platz

Zur Jubiläumsausgabe fanden sich immerhin wieder sechs Mannschaften ein, welche ihre schachlichen und fußballerischen Qualitäten vergleichen wollten. Auch eine Mannschaft unseres Vereins hatte sich als Titelverteidiger gefunden. Mit Matthias Hörr, Erik Fischer, Niklas Linnert, Toni Merkel und Tobias Franz hatten wir für beide Disziplinen eine solide Aufstellung – wenngleich wir in den Vorjahren immer eine dickere Personaldecke vorweisen konnten. Kurzfristig verstärkt wurden wir noch durch Daniel Juhrs vom TV Freiberg 1844.

In den ersten beiden Runden ging es direkt gegen die beiden Mannschaften des Gastgebers CSC Aufbau Chemnitz. Schachlich konnten wir in beiden Kämpfen die Oberhand behalten. Gegen die erste Mannschaft vom CSC sammelten wir jedoch auch noch drei Gegentore und kamen in der Endabrechnung zum Auftakt leider nicht über ein 3,5 : 3,5 hinaus. Gegen die zweite Mannschaft des CSC konnten wir dieses Jahr nochmal in beiden Disziplinen gewinnen, aber auch hier läuft die Zeit gegen uns.

In der dritten Runde gingen wir hochverdient gegen GW Niederwiesa unter – sowohl auf dem Brett als auch dem Rasen. Den 3:1-Rückstand verwaltete Niederwiesa clever, sodass wir beim Fußball nicht über ein 1:1 hinaus kamen. Die vorletzte Runde brachte uns die Fußbrothers aus Jena. Obwohl wir beim Schach eine weiße Weste wahren konnten, waren wir gewarnt, dass unsere Gegner in der Lage waren auch mal vier oder fünf Tore zu schießen. Hier fanden wir erstmals eine stabile Grundordnung und verloren nur 0:1 – ein Ergebnis mit dem beide Mannschaften zufrieden schienen. Die Abschlussrunde gegen Debütant Fortuna Leipzig konnten wir ebenfalls gewinnen (3,5 : 0,5 und 3:0).

Schlussendlich landeten wir knapp vor CSC Aufbau I auf dem zweiten Platz hinter dem verdienten Siegern aus Niederwiesa. Wir bedanken uns wieder bei den Ausrichtern vom CSC Aufbau für eine wundervolle Veranstaltung.

Die Einzelergebnisse in Brettreihenfolge:

Matthias Hörr (1,5 aus 4) Erik Fischer (4 aus 4 + 3 Tore) Niklas Linnert (2,5 aus 4 + 2 Tore) Toni Merkel (3 aus 4 + 2 Tore) Daniel Juhrs (3 aus 3 + 1 Tor) Tobi Franz (1 aus 1)

Toni früh ausgeknockt, genießt den Ausblick

Auch mal einen festhalten, Matthias blockt die Gegner…

… und dann weg damit. Hoch und weit bringt Sicherheit!