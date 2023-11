Bronzerang für den SK König

U12 für die Vorrunde der Sachsenmeisterschaft qualifiziert

Seit 2019 finden die Bezirksmannschaftsmeisterschaften der AK U12 in Plauen statt. Waren zur Erstausgabe vor vier Jahren noch 14 Mannschaften am Start, so haben sich diesmal ganze 8 Teams um die begehrten Plätze für die Sachsenmeisterschaft beworben. Ehemalige Hochburgen im Nachwuchsbereich, wie etwa Wilkau-Haßlau oder Niederwiesa, waren ebenso nicht vertreten, wie Vereine, die nur eine kurze Anreise hätten bewältigen müssen. Sei es drum, ein Rundenturnier hat auch seine Vorteile, der Kampf Jeder gegen Jeden sorgt zumindest für eine aussagekräftige Abschlusstabelle.

Am Ende gab es mit dem ESV Nickelhütte Aue einen souveränen Sieger. Wer sieben Spiele gewinnt, darf sich zu Recht Bezirksmeister nennen. Ähnlich ungefährdet landete die USG Chemnitz auf dem zweiten Platz. Für unseren Vierer blieb da „nur“ Bronze übrig, aber das auch ohne Wenn und Aber. Für mehr hätte einiges besser klappen müssen, und vor allem sollten dann auch schachlich gewonnene Partien wirklich in Punkte umgemünzt werden. Zwischenzeitlich sah es so zum Beispiel gegen Aue nach einem deutlichen Sieg aus, obwohl es am Ende 1:3 hieß. Auch darf man gegen vermeintlich schwächere Teams, wie die eigene III. Mannschaft, keine Punkte liegen lassen. Womit wir bei unseren beiden Perspektivteams wären. Die II. Mannschaft hätte im letzten Spiel nur einen Brettpunkt mehr holen müssen und wäre ebenfalls bei der Sachsen-MM-Vorrunde dabei gewesen. Team III, gespickt mit jeder Menge U10-Spielern, holte 4 Mannschaftspunkte und hat sich durchaus Respekt verschafft. Tristan Steppat gelang dabei sogar ein besonderer Coup, als er den 500 DWZ-Punkte besseren USG-Spieler mit einer Art Schäfermatt düpierte. Bei der Nennung der Brettbesten waren die Spieler und Spielerinnen des SK König auch recht gut vertreten: Frida Winkler (2. / Brett 1, 5 aus 7), Anni Winkler (2. / Brett 2, 5 aus 7), Luca Drechsler (3. / Brett 3, 5 aus 7) und den Titel bester Ersatzspieler teilten sich Julien-Mathieu Jung und Ben Grasse mit 5 aus 6. Die ausführlichen Ergebnisse gibt es im Portal 64: https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2023/2301/tabelle/