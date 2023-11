Team II eiskalt

Die zweite Mannschaft durfte am vergangenen Sonntag das neue Spiellokal des Zwickauer SC besuchen. Das weitläufige Spiellokal ist eine deutliche Verbesserung zu den vorhergehenden Ausflügen in die Zwickauer Gartensparte. Einzig die Raumtemperatur wäre noch verbesserungswürdig gewesen, aber da muss man halt etwas in Bewegung bleiben – besonders ab 50.

Direkt beim Ärztehaus, hier geht’s zum Schach…

Der Wettkampf entwickelte sich größtenteils nach unserem Geschmack insbesondere an den Brettern 5 und 7 wurden Vorteile aus der Eröffnung mitgenommen. Einzig am achten Brett tat Erik sich gegen das sehr gute Eröffnungswissen seines erfahrenen Gegners Gottfried Müller in fragwürdigen Varianten schwer.

Über den Wettkampf zeichneten sich insbesondere bei Timur (Brett 1), Niklas (Brett 2) und Christian (Brett 7) sehr gute Stellungen ab. Erik hatte gepatzt, wodurch seine Stellung trotz Mehrfigur aufgabereif erschien und auch Christof (Brett 5) hatte aus den komplexen Schlagfolgen im damenlosen Mittelspiel eine schwierige Stellung mitgenommen.

Mit Hilfe seines Gegners konnte Erik noch einen halben Punkt entführen und auch Toni (Brett 4) bekam in schwieriger Stellung etwas überraschend den halben Punkt. Niklas und Timur hatten schon gewonnene Stellungen erzielt, welche wenig später auch den Zwischenstand von 3:1 brachten. Alle weiteren Partien gingen in die zweite Zeitkontrolle, welche mal mehr und mal weniger souverän erreicht wurde.

Kurz nach dem 40. Zug verrechnete sich Christians Gegner, verlor eine Leichtfigur und wenig später die Partie. Lion (Brett 6) versuchte im Endspiel mit einem kreativen Qualitätsopfer nochmal etwas Spannung in die Stellung zu bringen – die Risikobereitschaft zahlte sich nicht aus und führte wenig später zur Niederlage. Christof hatte zu diesem Zeitpunkt eine verlorene Stellung, während bei Florian (Brett 3) noch alle Ergebnisse möglich schienen.

Genau hinschauen, vielleicht geht da noch was…

Nach langem Kampf und vielen Versuchen willigte Florians Gegner schließlich ins Remis im Leichtfigurenendspiel ein, was uns den Mannschaftssieg sicherte. Christof konnte seine Partie nicht mehr retten. So kommen wir zu einem schlussendlich knappen Sieg mit 4,5 : 3,5 gegen den Zwickauer SC. Insgesamt ist es in der Liga weiterhin sehr spannend, fünf Teams haben vier Punkte und nur die SG Leipzig IV konnte bisher alle Spiele gewinnen.