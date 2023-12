Vogtländische Meisterschaft 2023

Sicherlich war die höchst erfreuliche Teilnehmerzahl von 83 Kindern und Jugendlichen bei den diesjährigen Vogtländischen Meisterschaften kein neuer absoluter Rekord, trotzdem jedoch eine große Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Zumindest gibt es im Vogtland so gut wie keine pandemiebedingten Ausfälle mehr zu beklagen; in allen anderen Kreisen des Spielbezirks scheint das nicht so zu sein. Dort liegen die Teilnehmerzahlen deutlich unter denen, die wir verzeichnen können. Selbst Leipzig hat es nicht geschafft, das Vogtland zu übertreffen. Trotzdem gibt es auch hierzulande noch Reserven, denn drei Vereine (VfB Adorf, SV Rot Weiß Treuen, SG Waldkirchen) hatten überhaupt keine Teilnehmer am Start.

Rein sportlich gesehen lief es ganz gut für unsere Starter. Neben 7 Kreismeistertiteln gab es jede Menge Qualifikationsplätze für die Bezirksmeisterschaften. Auch sind einige Spielerinnen und Spieler durch ihre Vorjahresplatzierungen bei SEM und BEM in Geyer mit dabei und werden dort unsere zahlenmäßig große Delegation verstärken.

Hier nun alle Titelträger:

U8m U8W Edvin Hallbauer vereinslos Vanessa Berndt VSC Plauen 1952 U10m U10w Konstantin Wunderlich VSC Plauen 1952 Meryem Naz Öksüz SK König Plauen U12m U12w Luca Drechsler SK König Plauen Marie Rahmig SK König Plauen U14m U14w Ben Härtel SC Reichenbach Bui Ha My Wieckowicz SK König Plauen U16m U16w Nico Rühmer SK König Plauen Frida Winkler SK König Plauen U18m U18w Marwin Bühring SK König Plauen Jennifer Adams VSC Plauen 1952

Es natürliche jede Menge weitere gute Resultate und Platzierungen. Die genau Übersicht dazu gibt es wie immer bei chess-results.com.