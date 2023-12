Vogtländischer VIZE-Herbstmeister

Team III sorgt weiterhin für Überraschungen

Da sitze ich hier an meinem Computer und kann mich an der Tabelle der 1. Landesklasse nicht satt sehen. Immer wieder traue ich meinen Augen nicht, aber es scheint wahr zu sein: Team III liegt auf Platz 2 und das immerhin mit dem gewaltigen Vorsprung eines halben Brettpunktes vor Team II. Wie es dazu kam, ist einfach erzählt, schließlich mussten wir ja „nur“ etwas höher gewinnen als die Zweite.

Allerdings waren die Aussichten auf diesen Coup im Vorfeld nicht allzu groß, schließlich spielte die nominelle Nummer 10 gegen die Nummer 1 der Liga (nach DWZ). Also lautete die Ansetzung vom Prinzip her Bayern München gegen den SV Darmstadt 98, wobei wir natürlich lieber der FC Saarbrücken (siehe auch Resultate DFB-Pokal 2.Runde) sein wollten. Ergebnistechnisch ging es gleich zur Sache. Der Neuschnee war noch nicht von den Schuhen getaut, da gab es am 5. Brett schon eine Punkteteilung: Bandt – Schulz, P. remis. Jetzt dauerte es wesentlich länger, bis die nächste Eintragung im Spielberichtsbogen folgte. Aber es war auch das logischste Ergebnis, denn am Spitzenbrett gab es den Klassiker Schaarschmidt gegen Schaarschmidt und der endete, wie kann es anders sein, natürlich ebenfalls unentschieden. Während sich viele Partien höchst interessant entwickelten, gab es bei Kyrillus ein bösen Erwachen. Anstatt den ziemlich sicheren Remishafen anzusteuern, wählte er die „Krawallvariante“, und musste nach einem taktischen Schlag des Gegners seine Bemühungen einstellen. Wilkau führte nun sogar 2:1, was sich aber ändern sollte – ziemlich schnell sogar. Für den Ausgleich sorgte Mario Tunger, bereits sein dritter Sieg in Folge. Und dann war Illia dran, wie immer spektakulär: Opfer auf f7 in eigener Zeitnot und dann im Stil von Michail Tal. Ob alles zu 100 Prozent korrekt war, werden die aufwendigen Analysen der nächsten Monate zeigen. Am 2. Brett bewies nun Maxim Melestean, das er den Anforderungen in der 1. Landesklasse längst gewachsen ist. Mal ausnahmsweise mit einer anderen Eröffnung unterwegs, musste er sich auch noch einer Gambitvariante erwehren. Diese Herausforderung hat er clever gemeistert, sensationelle 4 Punkte waren nun schon auf dem Mannschaftskonto. Ein Blick auf die beiden verbliebenen Partien ließ nichts gutes erahnen – für die Wilkauer. Der neue U18-Vogtlandmeister, Marwin Bühring, bestätigte seine gute Form und durfte sich als Matchwinner feiern lassen. Der Zwischenstand von 5:2 führte schließlich zu einer sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen am 4. Brett zwischen Ralph Schürer und Michael Fuß – remis.

5½:2½ – Das ist natürlich ein Traumergebnis und beschert uns neben dem, in der Überschrift erwähnten, inoffiziellen Titel weiterhin ein gutes Gefühl im Abstiegskampf. Ein Blick auf die heutigen Resultate beweist das, denn alle Mannschaften haben inzwischen gepunktet und keiner ist total abgeschlagen. Es bleibt spannend und schon das nächste Spiel ist immens wichtig. Und vielleicht können wir ja der II. beim aufsteigen helfen… (Wir müssen ja nicht alles selber machen!😊)