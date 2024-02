BMM U 10 27.-28.Jan.2024 Chemnitz

Endlich war es soweit unsere 2014/15 geb. Spieler beteiligten sich erstmals in dieser Breite auf Bezirksebene an eine Qualifikationswettbewerb, der BMM U 10. Die Mensa der TU Chemnitz bietet dazu immer ansprechende Spielbedingungen u. wir können mit dem Zug fahren! 8 00 Uhr Start in Plauen u. 8 35 Uhr in Glauchau Endstation, Notarzt auf der Strecke im Einsatz. Nun war guter Rat teuer, 9 00 sollte der Wettkampf beginnen. Anja Winkler, Stefanie Akladius, Mutter Grasse, Vater Steppat schickten von Glauchau das 1. Taxi los. Fam. Eske, die mit dem Auto schon in Chemnitz waren kamen zu Hilfe u. fuhren nach Glauchau zurück, um weitere Kinder zu holen, die Übrigen fuhren mit dem nächsten Taxi hinterher. Also ein krass turbulenter Auftakt. Danke an unsere drei Mütter, Fam. Eske, Steppat, sie haben die Situation gerettet. Schachlich entwickelte sich das Turnier ganz erfolgreich, 3.Platz und Qualifikation zur sächs. Vorrunde am 23.03.24 in Dresden.

Das I. TEAM wurde gebildet durch Meryem Naz Ökzus 5/7 Pkt., Anni Winkler 6/7, Oliver Grasse 4,5/6, Liano Eske 4,5/7. Das II. Team spielte an den zwei Tage, mit jeweils unterschiedlichen Besetzungen, so das wir ALLEN immerhin drei starke Partien bieten konnten: Tristan Steppat, Milas Pilz, Emil Vogel, Melissa Bui, Alisha Ali, Theodora Akladius, Mikhael Karchenko, Tamino Lenk, sie belegten den 6.Platz.

Der zweite Reisetag verlief dann zum Glück wie geplant und man kam ohne Verspätung aus!

Sieger wurde das Team von CSC Aufbau Chemnitz vor USG Chemnitz und dem SKK.

Mittagessen im „Großen M“