Erfolg in der 6. Rd. für die V. u. VI.

Endlich, konnte das V. TEAM zwei Punkte für den noch möglichen Klassenerhalt erzielen. Mit dem hohen 7:1 Erfolg gegen Klingenthal konnte auch das Torkonto verbessert werden. U. Hörning verlor seine Parte am 1.Brett u. ab dem 2.Brett gab es nur noch Sieger: K. Akladius, St. Bork, N. Rühmer, U. Seyffert, L. Ertl, B. Rasool, A. Al-Hrisat. Nun gilt es in den restlichen drei verbleibenden Spielen gegen Markneukirchen, Raschau u. VSC nochmal zu punkten, viel Erfolg. Ganz so dramatisch ist die Lage des VI. Team nicht, denn die Bez.Kl. ist die unterste Wettkampfebene u. somit steigt keiner ab. Dennoch fühlte sich der erste Doppelpunktgewinn gut an. P. Costa da Silva, J. Knott und M. Dreise mussten sich nach langen Kampf geschlagen geben. Remis erreichte R. Radl u. es war das erste halbe Pünktchen an diesem Spieltag. Nach den Siegen von Fr. Winkler, Sh. Bashar, P. Luban u. der schon fast spektakulären sehenswerten Partie von A. Akladius war erste 4,5:3,5 Sieg unter Dach und Fach. AM 17.MÄRZ 24 fährt die V. nach Markneukirchen u. die VI. versucht zu Hause gegen Wilkau III. ihr Glück.