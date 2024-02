Am Samstag startete die Bezirkseinzelmeisterschaft der Jugend in der Jugendherberge Hormersdorf. Unser Verein ist wie gewohnt mit einer sehr großen Delegation vertreten. Nach drei Runden haben Anni Winkler (U10w), Maxim Melestean (U14) und Timur Melestean (U16) jeweils eine weiße Weste und liegen an der (geteilten) Spitze ihrer Altersklassen.

Die detaillierten Ergebnisse aller Teilnehmer können auf der Website des JSBS verfolgt werden. Wir wünschen allen Teilnehmern weiterhin viel Erfolg!