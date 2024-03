BEM – Geyer

Anfang der Winterferien findet immer die Bezirkseinzelmeisterschaft in der JH Hormersdorf bei Geyer statt. Die Kapazität des Turniers liegt bei 120 Kindern, meist sind es ca. 110, dieses Jahr waren es 104. Somit haben sich die Zahlen nach Corona wieder erholt, nur bei den Mädchen noch nicht ganz. Das Vorjahr bescherte uns die Rekordteilnehmerzahl von 33 SKK Kinder. Endlich ist auch wieder die Konkurrenz erwacht und so war unsere Teilnehmeranzahl 2024 zur BEM mit 25 geringer ausgefallen. Dies spiegelt sich auch an unseren SEM Teilnehmern wider. Waren es 2023 noch 20 Teilnehmer, sind es 2024 bis jetzt 10 Teilnehmer. Manche Kinder müssen noch eine Qualifikation in Dresden spielen. Am Ende werden es wohl 12 bis 13 Schüler sein. Auf Anhieb haben sich qualifiziert zur SEM: U 18= Florian Elstner 2.Platz, Marwin Bühring 3.Platz/ U 16= Timur Melestean 1.Platz, Kyrillus Akladius 4.Platz muss noch zur Qualifikation.

U 14= Maxim Melestean 1.Platz / U 14w = Hamy Wieckowicz 1.Platz / U 10w= Anni Winkler 1.Pl., Meryem Naz Ökzus 2.Platz/ U8 w Theodora Akladius 1.Pl./ alle anderen Kinder kamen, oftmals bei ihrem ersten Einsatz, auf vordere Mittelplätz oder verpassten die Qualifikation denkbar knapp, können aber nächstes Jahr nochmal in ihrer Altersklasse starten : Alisha Ali, Melissa Bui, Georgie- Amelie Jung, Vikotoria Topak, Joanna Eske, Aleeze Afsah Usman, Najmea Ali Manow, Oliver Grasse, Liano Eske, Tristan Steppat, Luca Drechsler, Theo Winkler, Ben Grasse, Julien -Mathieu Jung, Al Hassan Hrisat, Antonius Akladius, Niklas Wiediker! Am 10.03.24 gibt es noch eine Qualifikation der 4./5. Plätze (von Leipzig/Dresden/Chemnitz) für die SEM.

Gratulation allen Kindern und auch den mitbetreuenden Eltern, Anja Winkler, Stefanie Akladius, Steffen Bork, Jochen Bandt, Fam. Grasse, Eske, Steppat und den zahlreichen Fahrer der Kinder — DANKE, Peter