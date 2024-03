Pardubice 2024

In der 30. Kalenderwoche = 20. bis 27.07.24 findet wieder das große Chess Open in Pardubice statt. Wir haben wie immer 32 Plätze für uns im Hotel Kristl reserviert, die nun langsam gefüllt werden müßen. Der momentane Teilnehmerstand liegt so bei ca. 65 %, also es ist noch Luft nach oben! Voriges Jahr haben wir die Erfahrung mit den gestiegenen ÜN Kosten (26,50 Euro) gemacht u. sie sind trotzdem immer noch im JH Bereich bei uns. Holger Borchers wird wieder unsere U 20 schachlich betreuen, dh. Florian, Richard, Timur, Maxim, Marwin, Kyrillus u.Nico. Ich freue mich auf zahlreiche weitere Anmeldungen, Peter. Julian Garreis bereitet sich schon intensiv in Valencia auf den schachlichen Jahreshöhepunkt vor (siehe Foto).