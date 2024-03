Deutsche Schachamateurmeisterschaft 2023/24

Gespielt wird diese Meisterschaft in sieben Turnieren, in sieben Orten: Düsseldorf, Potsdam, Bad Wildungen, Stuttgart, Magdeburg, Travemünde u. Darmstadt. Die Unterteilung erfolgt nach DWZ in den Gruppen A – G , die jeweiligen ersten ACHT einer Gruppe kommen ins Finale vom. 1.-3. 08. in Bad Wildungen. Somit begab sich eine kleine Delegation vom SKK nach Magdeburg, um mit den 600 Teilnehmern zu wetteifern: Frida Winkler, Anni Winkler, Theo Winkler sowie unser neues Mitglied Adislen Mayan Legra. Der Start war verhalten aber im weiteren Verlauf der fünf Runden lief es immer besser. Frida konnte für sich 3,5 Pkt. verbuchen u. hat das Finale im August erreicht + DWZ Zugewinn auf 1400. Bei Anni + Theo fiel der Zugewinn bescheidener aus, immerhin. Adislen bewieß Mut, sie hatte in ihrer Heimat Kuba Schach gelernt, jahrelang nicht mehr gespielt u. gleich ohne vorher wieder gespielt zu haben, nun Magdeburg. Sie hat sich eine DWZ erstmals erspielt. Ein erfolgreiches Wochenende für unser Quintett, denn Anja Winkler hat dies alles bestens geplant u.organisert, Danke!