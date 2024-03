U13-Cup – eine Erfolgsgeschichte

3. Turnier der Saison 2023/24

Wer kann sich noch an den 20. August 1994 erinnern? Das ist ein Stück her, aber durchaus ein historisches Datum. Genau an diesem Tag startete die unendliche Geschichte der U-Cup Turniere. Damals noch als U11-Cup, im Schweizer System und mit immerhin 23 Teilnehmern, davon nur Paul Schulze (VSC Plauen 1952) aus einem anderen Verein. Gewonnen hat die Erstauflage Stephan Buschmann, später mehrmaliger Bezirksmeister und SEM-Teilnehmer, vor so prominenten Namen wie Lion Pfeufer, Etienne Engelhardt und, knapp am „Treppchen“ vorbei, Matthias Hörr. Inzwischen sind fast 30 Jahre ins Land gegangen, der TSV-U11-Cup mutierte irgendwann zum U13-Cup und wird inzwischen in Vierergruppen und Rundensystem ausgetragen.

Den bescheidenen Anfängen folgte eine stetige Aufwärtsentwicklung, und auch das Turnier in Reichenbach unterstreicht das. Im sehr schönen Ratssaal gingen 65 Kinder aus 10 Vereinen und dazu noch 5 vereinslose Spieler an den Start.

Der Blick in die starke Gruppe B: Gruppensieger Antonius Akladius bereitet gerade den ultimativen Gewinnzug 2. Lf4 vor

Für alle Teilnehmer ist natürlich am wichtigsten, Spielpraxis und Turniererfahrung zu sammeln. DWZ-Zuwächse und vielleicht der Cup-Gewinn sind die positiven Nebeneffekte. In der Cupwertung führt übrigens Bui Havy Wieckowicz knapp vor Frida Winkler, aber aufgepasst: jedem Spieler steht ein Streichresultat zu (nur 4 Turniere fließen in die Wertung ein). Turnier Nummer 4 findet am 26. Mai in Zeulenroda statt, am 15. Juni erfolgt der Abschluss in Plauen.

Bedanken möchte ich mich bei all den zahlreichen Helfern vom SC Reichenbach, insbesondere bei Colette Phenn und Sascha Knabe, und natürlich bei allen Eltern für die umfangreichen Betreuungs- und Fahrdienste. Die Gruppenresultate sind unter diesem Link https://chess-results.com/tnr895394.aspx erreichbar.