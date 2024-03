Sächsisches Landesfinale Schulschach in Flöha

Am Montag, den 11.03.24 machten sich zwei Teams des Diesterweggymnasiums auf die Reise zum Finale in der Wettkampfklasse WK II + WK III u. waren recht erfolgreich. Aber blättern wir etliche Seiten im DG zurück. Die dortige Schach AG, später GTA besteht seit 1996 ununterbrochen u. wird von Peter Luban, zwischenzeitlich von Andreas Götz u. auch von Mathias Paul geführt. In deren Anfängen gab es schon einmal ein erfolgreiches Team, welches öfters das Landesfinale gewonnen hat: Lion Pfeufer, Daniel Butzke, Christoph Röber, Pascal Brückner usw. . Die beste Platzierung bei einem Bundesfinale war der 6.Platz. Lange Zeit kam keine starkes, gleichwertig besetztes Team zusammen u. so dauerte es bis 2022 ehe wieder, mit den Jungs von heute, solche Erfolge errungen wurden.

Es war einmal der 1.Platz/22 + 1.-2.Pl. /23 u. dieses Jahr wieder ein 1.Platz, Gratulation. Das Bundesfinale 2022 fiel wegen Corona aus, 2023 konnte ein 5.Platz errungen werden u. 2024 in München ..?…! Nun zum Turnier gestern selbst, in Flöha angekommen staunten wir nicht schlecht, statt der üblichen 20 Teams waren diesmal 44 Teams am Start, somit über 250 Personen im Raum. Die Jungs liesen sich davon nicht beeindrucken, begannen mit einem Sieg u. in der 2.Rd. stolperten sie zum 2:2. Nach vier Runden hatten wir 7:1 Punkte, viele Teams lagen noch dicht zusammen. Die 5.Rd. mußte die Entscheidung gegen das Ostwald Gymn. Leipzig bringen (SGL) u. mit einem 3:1 war der Weg schon etwas geebnet. In den zwei Schlußrunden hatten die Jungs ihr Ziel vor Augen u. gewannen alles noch: 1.Platz 13:1 Punkte vor den Leipzigern mit 12:2 . Dritter wurde das Gymn. Hohenstein 8:6 Pkt. .Timur Melestean glänzte mit 7 Siegen unter anderen gegen vier Gegner über 2000 DWZ, Maxim Melestean konnte 6/7 Pkt. verbuchen, Kyrillus Akladius 4,5/7 Pkt. u. Hassan Al Hrishat 3,5/7 Pkt. Unser junges Team in der WK III. belegte einen Mittelplatz u. deren Stunde schlägt in den Folgejahren. Yannik Schmit 2/7 Pkt. , Niklas Wiediker 3/7Pkt. , Antonius Akladius 5,5/7Pkt. !, Mohammad AL – Mahdi 0/7 Pkt. . Die Teilnehmerzahlen explodieren förmlich nach Corona, so viele Schulteams gab es noch nie in ALLEN Wettbewerben. Der Schulwettbewerb wird bis zum Landesfinale im Schnellschachmodus ausgetragen, auf Bundesebene mit einer Bedenkzeit von 1 Stunde + Bonus, organisiert von der Deutschen Schachjugend. Der Wettbewerb gilt als jüngerer Bruder des Vereinswettbewerb u. ging aus der Bewegung: „Jugend trainiert für Olympia“ hervor.