Zurück in der Erfolgsspur

Team III schlägt VfB Leipzig II mit 4½:3½

Nach den vergebenen Chancen im Spitzenspiel der 6. Runde (3:5 gegen die TSG 1861 Taucha) konnte Team III wieder an die stabilen Leistungen der vorangegangenen Vergleiche anknüpfen. Bereits in der Eröffnung sorgte Marwin Bühring für klare Verhältnisse und ließ den Rest der Mannschaft auf einen vollen Zähler hoffen. Dementsprechend folgte ein schnelles Remis von Steffen Bandt, bevor Marwin seinen Sieg in trockene Tücher brachte. Weitere Punkteteilungen an den Brettern 1 und 3 und der nächste Schwarzsieg von Mario Tunger (5½ aus 7 !!!) sorgten für einen beruhigenden Vorsprung. Erst als der Mannschaftskapitän seine Negativserie fortsetzte, wurde es wieder etwas spannend. Aber Tobias Franz und letztendlich Maxim Melestean ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen und sorgten für den 5. Saisonsieg.

Nach dem Klassenerhalt, der Verdopplung der Ausbeute bei den Mannschaftspunkten sind wir zwei Spieltage vor Schluß bei gefühlter 200prozentiger Planerfüllung. Nächstes Saisonziel: Platz 3 in der Abschlußtabelle!