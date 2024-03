Landesfinale Schulschach Teil II + Teil III

Nachdem das Diesterweggymnasium letztens den 1.Platz vorgelegt hatte, waren nun die Grundschüler in Flöha an der Reihe = Teil II. 16 Teams aus ganz Sachsen hatten sich qualifiziert und anfänglich sah es nach einem Start Ziel Sieg der Karl Marx Schule aus, zumal wir gegen den Favoriten, die 117. GS Dresden gewinnen konnten. Dafür gab es gegen ein schwächeres Team einen Einbruch. Damit kamen Dresden und die KMS mit 11:3 Pkt. gemeinsam ins Ziel. Ein Brettpunkt mehr gab den Ausschlag für die Dresdener GS! Dennoch ein toller Erfolg und es winkt das Bundesfinale! Es spielten Luca Drechsler 5 Punkte aus 7 Partien, Theo Winkler 5/7, Anni Winkler 4/7, Meryem Ökzus 3/4, Liano Eske 2/2, Felix Tunger 1/1, Gratulation! Das II. Team qualifiziert mit Oskar Nguyen, Tristan Steppat, Tamino Lenk, Milas Pilz, Mikhael Karchenko haben einmal Höhenluft geschnuppert, um nächstes Jahr ganz vorn zu landen. Ihre Ergebnisse lassen für nächstes Jahr hoffen, denn etliche Schüler von den 4.Klässlern wechseln im Herbst in das Gymnasium.

Teil III: hier nahmen 12 Teams den Wettkampf auf, um ins Bundesfinale zu gelangen und zur mentalen Verstärkung fuhr auch die Schulleiterin Undine Schneider gleich mit. Es hat geholfen = 1. Platz mit 13:1 Pkt. u. 24,5/28 Brettunkten. Es gab also folgerichtig einen ungefährdeten Siegeslauf unserer fünf Mädchen: Anni Winkler 6,5/7 , Meryem Ökzus 7/7, Melissa Bui 5/7, Theodora Akladius 3/3, Joanna Eske 3/4, Gratulation! Auch hier hatten wir ein II. Team am Start, mit der Aufgabe sich für das kommende Jahr zu wappnen: Viktoria Topak, Taliya Abdoholmajeed, Najmea Ali Monin, Usman Aleeze Afsah und Helene Rahn, die insgesamt 3 MP erzielten. Die großen Mädchen des Lessinggymnasiums konnten diesmal mit dem 4.Platz nicht in die Medaillenränge gelangen, denn die Konkurrenz ist wieder erwacht nach Jahren der Stagnation durch Corona. Des Weiteren gibt es hier die Besonderheit, dass der Wettkampfbereich die 5. bis 12. Klasse umfasst, so dass unsere 5.-7. Klässler nicht schlecht gestaunt haben, gegen Ältere, teilweise Kaderspielerinnen antreten zu müssen: Frida Winkler, Helene Martin, Hamy und Havy Wiekowicz, Sophie Berger waren hier am Start. Somit stehen in der Summe drei Teilnahmen zum Bundesfinale für das Diesterweg-Gymnasium und 2x für die Karl-Marx-Grundschule an und nun geht es an die Organisierung der drei Finalteilnahmen.