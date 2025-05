15. Grundschulmeisterschaft des Vogtlandes

Am Sonnabend, den 10.05.25- 9 00 begann das Jubileumsturnier unserer JÜNSTEN in der großen Turnhalle der KMS u. es kamem 80 Schüler aus 16 Grundschulen des Vogtlandes. Mit 29 Teilnehmern stellte die KMS das größte Kontingent, gefolgt von Markneukirchen 12 und 6 von Jößnitz und E. O. Plauen.

Hier unsere Sieger:

1.Klasse: Sieger Khoudair, M./ 2.Pl. Abdoholmajed, M./ 1.Pl. w Scherling, L./ 2.Pl. Shelest, A./ 3.Pl. Makushenko, O. 2.Kl.: 1.Pl. Kydun, E./ 2.Pl. Alabdi, H./ 3.Pl. Hasan, E. 3.Kl.: 1.Pl. Hazara, M./ 3.Pl. Olinuk, A. (GS Reusa)/ 2.Pl.w Akladius, Th./ 3.Pl.w Hoang Phung O. 4.Kl.: 2.Pl. Pilz, M./ 3.Pl. Tunger, F./ 1.Pl.w Ali, A./ 2.Pl. Bui, M. . Somit konnte die KMS von 24 Medaillen 15 erringen. Komplettiert wurden das gute Ergebnis mit dem Sieg in der Gesamtwertung, denn auch hier siegte die KMS mit 23,5 Pkt. vor der E. Ohser GS 18,5 Pkt., gefolgt von der GS Lessing-Treuen. Gewertet werden im Mannschaftswettbewerb nur die jeweils vier Besten einer Schule, es kommt hierbei also nicht auf die Menge der teilnehmenden Kinder einer Schule an. Vielen Dank allen Helfer u. vorallem auch Frau Winter die für das leibliche Wohl sorgte. Dank auch für die große Unterstützung der Schulleitung!