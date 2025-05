Auftakt der SMM U 20

Die 1. + 2. Runde konnte erfolgreich gemeistert werden. Gegen Dresden Striesen wurde knapp 3,5 : 2,5 gewonnen und auch gegen Dresden Leuben wurde es ein Sieg, 5:1! Timur 2 Pkt./ Maxim 2 Pkt./ Richard 0,5 Pkt./ Marwin 1,5 Pkt./ Nico 0,5 Pkt. und Kyrillus 2 Pkt. lautete die Einzelpunktausbeute. Damit ist die 1.Etappe geschafft, nun folgt am 16.August die 3. Runde gegen den Hauptgegner USG Chemnitz in Plauen. Die letzten 4 Runden werden dann in Sebnitz am 30./31.August 25 gespielt. Am Vortag trainierte die U 20 noch mit Holger Borchers/ Berlin in der KMS und am Sonntag lief die u 16 bei ihm auf!