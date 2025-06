Saisonausklang mit einem Erlebniswochenende in der UmweltWieselburg Stelzen

Im Schachklub wurde schon länger die Notwendigkeit eines würdigen Saisonabschlusses im Nachwuchsbereich diskutiert. Es sollte ähnlich der Ideen Elmer Pekruls eine Verbindung zwischen Schach, Begegnung und kindgerechten Aktivitäten unter freiem Himmel werden. Als möglicher Ort wurde unter anderem die UmweltWieselburg in Stelzen ins Spiel gebracht, wo wir alle unsere Vorstellungen realisieren könnten.

Leider kostet so ein Wochenende mit Übernachtungen und selbstorganisierter Verpflegung einiges an Geld. Ausgehend vom Angebot der Burgbetreiber ermittelten wir schnell einen Betrag von rund 50 Euro pro Kind, das erschien uns für viele der einzuladenden Familien als zu hoch. Also wurden Sponsoren gesucht und dabei ein Volltreffer gelandet. Denn unser Konzept gefiel der Bürgerstiftung Plauen ( www.buergerstiftung-plauen.de ) so gut, dass die Stiftung (nachdem wir das Projekt im Detail erläutert hatten) die Übernahme der kompletten Mietkosten für die Wieselburg in Aussicht stellte. Dadurch konnten die Eltern nun zwischen einem freiwilligen finanziellen Zuschuß oder der Bereitstellung von Essensbeilagen wählen.

Die offizielle Übergabe der Fördermittel durch Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung Plauen erfolgt wie in jedem Jahr am Spitzenfestsonntag, dem 22. Juni, ab 15.30 Uhr auf der Hauptbühne am Altmarkt.

Nach einer vor allem für die Hauptorganisatorin Anja Winkler nervenaufreibenden und äußerst zeitintensiven Vorbereitungsphase brachen am 23. Mai mehr als 20 junge Vereinsmitglieder mit ihren Eltern und Betreuern des SK König nach Stelzen auf. Das Wetter hielt durch, allerdings wurde es nachts recht kalt, was alle von der möglichen zweiten Übernachtung abhielt.







Im Rahmen der kurzen Eröffnung dankte Präsident Mathias Paul zwei langjährigen Partnerinnen aus der Grundschule „Karl Marx“, der Schulleiterin Frau Schneider und der Lehrerin Frau Neumeister, für die perfekte Zusammenarbeit über all die Jahre. Bisheriger Höhepunkt: Sieg des Mädchen-Teams beim Bundesfinale der Grundschulen.

Ganz besonderer Dank ging an unsere unermüdliche Organisatorin und „Mutti für alle(s)“ Anja Winkler. Sie erhielt für ihren immerwährenden Einsatz im Sinne des Vereins die Bronzene Ehrennadel des Schachverbandes Sachsen, verbunden mit einem Riesenstrauß.

Anja und Mathias

Geehrte und Vorstandsmitglieder

Danach konnten sich unsere Nachwuchstalente in verschiedenen Disziplinen versuchen. Sehr frequentiert war die Möglichkeit, Brotteig selbst am offenen Feuer auszubacken.

Auch das Bemalen von Steinen oder gebranntem Material wurde gerne ausprobiert. Natürlich durfte ein Fußball nicht fehlen, beim Schachsimultan erwies sich Mathias Paul als noch zu stark.

Die Erwachsenen hielten sich im Hintergrund und tauschten Gedanken zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Universums oder Teilen desselben aus.

Nach der doch teilweise ungemütlichen Nacht ging es mit einem reichhaltigen Frühstück weiter, der restliche Sonnabend zog sich immer weiter in die Länge, auch weil immer neue Ideen aufkamen und gleich in die Tat umgesetzt wurden. So verließen die letzten Familien erst mit Anbruch der Dunkelheit das Lager.

So fand ein ereignis- und abwechlungsreiches Wochenende seinen Abschluß. Viel Dank an des Organisatorenteam Anja, Jochen und Peter und besonders an Lucien Tunger für die Bereitstellung der professionellen Licht- und Tonumrahmung. Auch Steffen Winkler fungierte wieder als Helfer in allen Lebenslagen. Nicht vergessen möchte ich die Familien, welche einheimische und exotische Speisen auf die Tische brachten, Diana Langguth für die Fotos und mehr sowie die Leitung der Umweltwieselburg für die unkomplizierte Zusammenarbeit.

Der letzte, weil mit Abstand größte Dank geht an die Bürgerstiftung Plauen, namentlich den Vorsitzenden Herrn Märtner und Frau Gabriele Pecht als Verbindungsfrau, ohne deren Zutun der Saisonabschluß in dieser Form niemals möglich geworden wäre.

Es schmeckt