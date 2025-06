Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaften U20 bis U8 beginnen

Heute abend werden die diesjährigen Jugendmeisterschaften in Willingen eröffnet. Ab morgen 8.30 Uhr geht es um die Titel. Die U8/w startet am Dienstag.

Auch eine Delegation vom SK König Plauen ist wieder dabei. Meryem Naz Öksüz startet in der U12w, Anni Winkler in der U10w. Aufgrund ihres guten Resultats beim Sichtungsturnier im März wurde Amina Shelest in die U8w eingeladen.

Daneben spielen Frida Winkler, Theo Winkler und Tristan Steppat in den Rahmenturnieren mit.

Für alle Interessierten hier der Link zum Turnier:

https://www.deutsche-schachjugend.de/2025/dem/

Alle Partien werden wieder live mit Zeitverzögerung übertragen. Viel Freude beim Zuschauen.