Trainingslager – Schilbach 17.-19.10.25

Die Herbstferien gehen traditionell mit unserem, schon seit einer Ewigkeit durchgeführten Trainingslager zu Ende.

Wir haben mit sechs Trainingsgruppen das Maximum erreicht, das Haus ist mit ca. 40 Kindern und acht Betreuern bzw. Eltern brechend voll. Die Großen trainiert wie immer Holger Borchers, die nächste Gruppe war bei Matthias Hörr in guter Obhut. Die U14 betreute Jochen Bandt im gelben Salon – während Sascha Knabe mit seinen Reichenbacher Kinder den grünen Salon füllte. Anja Winkler und Steffen Bork hatten mit 10 kleinen Mädchen die größte Gruppe, die demzufolge im großen Konferenzraum ihr Trainingsdebüt gaben. Die U 12 übte mit Peter, unterstützt durch den Vater von Elias Wernicke. Es gab neun Einheiten zu absolvieren und am Abend etwas Blitz und ein Tandemturnier.

Das Team im Rittergut sorgte für unser Wohlbefinden. Ein großer Dank geht an die fahrenden Eltern. Für nächstes Jahr ist das letzte Herbstferienwochenende schon wieder fest gebucht, 23.-25. Oktober 2026 – bitte vormerken!