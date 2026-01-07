Nachwuchs mit erfolgreichem Jahresabschluss

Viele haben die Nachwuchswettkämpfe auf Bundesebene live verfolgt, teilweise sogar „richtig live“, wenn man das Heimspiel unserer U14 an den Brettern verfolgt hat. Neben dem Endstand ist gibt es auch noch eine Einschätzung aus professioneller, erster Hand.

Während es für unsere U14 ausschließlich um das Sammeln von Erfahrung ging, erreichten unsere U12-Mädchen in Neumünster einen hervorragenden 6. Platz. Im hohen Norden in Rotenburg (Wümme) erzielten unsere U20 mit geschlossener Mannschaftsleistung einen achtbaren 13. Platz.