Team 6 – Auswärtssieg gegen SC Reichenbach 2

von Mario Dreise

Am 18.01.2026 waren wir zum 5.Spieltag zu Gast bei SC Reichenbach 2. Für mich war es im Vorfeld sehr schwer diese Mannschaft einzuschätzen. Reichbach 2 brachte bis zum 4. Spieltag 14 Spieler und Spielerinnen zum Einsatz. Ich war mir nicht sicher wer bei Reichenbach 2 aufgestellt werden würde. Fakt war nur eines. Das Unterhaus musste unbedingt punkten. Zu meiner Freude gelang dies auch. Die Bretter 6-8 (Theo, Mario und Yannik) gewannen ihre Partien. Antonius (3.Brett) gewann kampflos und Uli (2.Brett) besiegte sein Gegenüber nach großem Kampf und sicherte uns so den Sieg (Big Point). Das 1.Brett mussten wir leider freilassen. Rolf und Bashar haben leider verloren.

Somit hieß es am Ende 3:5 für SK König Plauen 6. In der Tabelle liegen wir zwar immer noch auf Rang 8 (4MP, 17,5 BP), haben aber Tuchfühlung zum Mittelfeld hergestellt. Ganz starke Leistung.👍🏻👏🏻🥳

Macht weiter so, wertet aus und analysiert eure Partien. 😉