BMM U10 in Chemnitz 2026

Die BMM U10 bildet traditionell den Abschluß im Reigen der Teammeisterschaften/Nachwuchs im Bezirk, es sind die Jahrgänge 2016/17 und es sind auch schonmal 2018 geb. Kinder dabei! Diese Meisterschaften unserer Jüngsten sind so etwas wie ein Ausblick in die Zukunft des Schachnachwuchses u. dieser läßt Ungutes ahnen, denn es waren nur 8 Teams, davon drei vom SKK! Vorbei die Zeiten mit 16 o. gar 20 Teams. Zum Glück rappeln sich in der Folgezeit dann doch noch Vereine auf u. füllen die Plätze. Die Meisterschaft wird an einem Wochenende gespielt. Wir waren ein Mitfavorit auf den Titel und so begann es auch, nach 4 Runden lagen wir mit 4 Siegen an der Spitze. Am zweiten Spieltag kamen wir ersatzgeschwächt nur noch zu zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Am Ende wurde es immerhin noch der 2.Platz, dank des Polsters. Die Vorrunde zur SMM findet am 17. April 2026 in Leipzig o. Dresden statt und eine Chance haben wir auf das WEITERKOMMEN -aber nur in der stärksten Aufstellung! Die Kinder traten in folgender Aufstellung an: 1.Brett Magnus Langguth 2. Elias Wernicke, 3. Mowaffak Khoudair, 4. Wilhelm Winkler und Evald Kydun. Diese fünf bilden den erfolgreichen Stamm des Teams und sie könnten es nach Sebnitz zur SMM schaffen. Im II. + II. Teams spielten alle Kinder die in den kommenden Jahren auf sich aufmerksam machen werden. Den 1.Platz belegte das Team des CSC Aufbau Chemnitz, besonders erfreulich auch der 3. Platz des SC Reichenbach! Dank auch allen Eltern, die mit nach Chemnitz gekommen sind, um die Meisterschaft abzusichern. Fam: Wernicke, Wiegandt, Tunger ; sowie die Betreuer Anja Winkler + Steffen Bork + Peter Luban: