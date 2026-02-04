01.02.26 – 7. Runde der V. + VI.

VI.TEAM: mit so einem hohen Kantersieg der VI. gegen Empor West Zwickau hatte niemand gerechnet, um so erfreulicher der Anschluß an das Mittelfeld und es sollten noch ein paar Punkte in den letzten drei Runden hinzu kommen. Gewonnen haben Antonius A., Bashar Sh., Rolf W., Theo W., Mario D., Yannik Sch. . Der nächste Gegner heißt Wilkau H. III. – danach geht es nach Adorf und in der letzten Runde erwarten wir in Plauen Markneukirchen II.. Vielleicht wird es ein Platz im gesicherten Mittelfeld!

V.TEAM: befand sich in akuten Abstiegsnöten, der letzte Sieg und auch noch gegen den Tabelleführer, stammte aus der 2.Runde. Dafür verlor die V. gegen den Tabellenletzten 2:6, dazwischen kam noch ein mageres Remis gegen Klingenthal und schon landeten wir auf einem Abstiegsplatz! Irgendwie konnte sich das Team berappeln und landete gegen Waldkirchen I. ihren Befreiungsschlag, Ergebnis 5,5:2,5! Weitere 2 Pkt. sollten noch möglich sein! Gewonnen haben Mohammad Kh., Julian G., Rasool B., Remis erzielten Steffen B., Alhassan H., Frida W. Peter L., Luca Dr. . Am 01.03.26 geht es zum VSC in die Marinekameradschaft, danach zum Tabellenvorletzten Raschau (Vorsicht) und das Heimspiel gegen Crimmitschau bildet den Abschluß dieses Saison, mit einem sicheren Mittelplatz.