BEM 7.-10.02.26 JH Hormersdorf/Geyer

Endlich fand die BEM wieder in der nun überholten JH statt und es wurde eine Besondere! Erstmals organisierte es die Familie Schubert vom Annaberger Schachklub mit Unterstützung von Volker Berndt! Dank an Wilhelm Rudolf, der den Staffelstab aus gesundheitlichen Gründen weiter gereicht hat und den Annabergern gebührt ein großes Dankeschön. Nicht auszudenken, wenn Familie Schubert sich nicht bereit erklärt hätte. Aber auch wir hatten mit Problemen zu kämpfen. Jochen ist krank, damit erstmals nicht dabei und nun ging die Suche nach Ersatz los. Zum Glück erklärte sich Marwin Bühring für die U 18/16, sowie Mario Dreise für die U 10/U12w bereit. Am Sonnabend starteten wir mit 27 Teilnehmern ,4 Trainer und 3 Eltern in Richtung Erzgebirge. Nun zu den Ergebnissen: U18 2.Platz K. Akladius 5,5/7, U16 4.Platz A.Al-Hrishat 4,5/7, 2.Platz A. Winkler 3,5/5, 4.Platz M. Öksüz 2,5/5, U 14 5.Platz L. Drechsler 4/7, 7. Platz T. Winkler 3,5/7. U 12, 2.Platz T. Steppat, 3. Platz M. Hazara, beide 5/7 und M. Mayan Legra 4/7, U 12w 5.Platz S.Ashour Waheed 2/5 und dahinter H.Rahn 2/5. U 10w 2.Platz S. Wiegandt 5/7 , 4.Platz T. Vo 4/7 und A. Shelest 4/7. Für die 5. u. 6. Platzierten gibt es noch die Nachqualifikation am Sonnabend, den 14.März 26 in Chemnitz, um eventuell noch die 2-3 offenen Plätze zu erspielen. Zuvor findet aber am 22.02.26 noch die BEM U 8 statt ( 2018/19/20 geb.) und auch hier haben wir Chancen. Alles in allem eine sehr gute Meisterschaftsbeteiligung für unseren Verein. Unsere Erfolge verteilen sich nahezu ausgeglichen über das Spektrum der Altersklassen, außer bei der U 12m. Dort haben wir die Plätze 2./3./7. und 11 belegt. Das gibt Hoffnung auf ein gutes Team, zumal dieses noch durch unsere Mädels verstärkt wird. Ähnlich bei der U 10m. Dort ist die Suche voll im Gange und 2026/27 werden wir sicherlich erste Erfolge sehen. Mario und Marwin haben ihr Trainingsdebüt gut gemeistert, genauso wie Steffen, Anja, Norman und Lucien! Dank auch allen „fahrenden“ Eltern: Familie Winkler, Drechsler, Rahn, Tunger, Wiegandt, Wernicke, Richter/Mayan Legra, Akladius, Schmidt, Eske, St. Bork, M. Dreise, P. Luban, die den Transport absicherten! Somit haben sich alle Medaillenträger und bei den Mädchen auch die Viertplatzierten für Sebnitz qualifiziert. Am Ende werden es wohl ca. 10 bis 14 Teilnehmer zur Sachseneinzelmeisterschaft nach Ostern(7.-11.April) werden.