BEM 22.02.26 der U8 m+w

Nachdem die höheren Altersklassen vorgelegt hatten, waren nun die Kleinen an der Reihe. Anja, Mathias, Steffen und viele Eltern begleiteten unsere 17 Schacheleven. Ja, mit soviel Minis reiste der SKK an und das Ergebnis hört sich gut an, auch für die Zukunft (U8= 2018/19 geb.):

2. Platz Muhammed Fistikoglo, 3.Platz Magnus Langguth und bei den Mädchen gingen die ersten drei Plätze an 1. Veronika Shynkaruk , 2. Lena J. Hellmann, 3. Zelda Helm und Lilas Takwa wurde noch 4. Das sind auch unsere Starter bei der U8 in Sebnitz in diesem Altersbereich.